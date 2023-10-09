وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا حول فلسطين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، في تصريحات إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا يوم الأربعاء لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، إنه تم تقديم مذكرة تتضمن طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن، لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وقال العكلوك، إن الاجتماع العاجل يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين، على مدار الأيام الماضية، تحت حماية ورعاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة، وعدوان إسرائيلي على القطاع يستهدف قتل وإرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية، وكذلك تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات، بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم. وقال إن المندوبية تطلب من الأمانة العامة الموقرة سرعة اتخاذ اللازم نحو تعميم هذه المذكرة على مندوبيات الدول الأعضاء الشقيقة، والعمل على عقد الاجتماع المطلوب بالسرعة الممكنة.

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