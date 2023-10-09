مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 9 - 10- 2023 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مواجهات دوري المحترفين المصري بالقسم الثاني، على رأسها النصر للتعدين ضد مصر المقاصة.
مواعيد مباريات دوري البوسنة والهرسك
زرينيسكي موستار X سلوجا دوبوي – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري
النجوم X القناة – الساعة 4 عصرا
النصر للتعدين X مصر المقاصة – الساعة 4 عصرا
بروكسي X لافيينا اف سي – الساعة 4 عصرا
دكرنس X أسوان – الساعة 4 عصرا
جمهورية شبين X مكادي – الساعة 4 عصرا
بتروجت X بترول أسيوط – الساعة 6:30 مساء
ملاعب
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