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مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والكهرباء الأردنية

10/9/2023 10:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدلله، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لاستدامة التعاون والتنسيق في الاستعداد لموسم الشتاء وتقليم الأشجار، ومتابعة جميع التداخلات مع أسلاك الشبكة الكهربائية في عمان وإقليم الوسط.


وأكد الحنيفات بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، أن المذكرة تأتي استكمالاً للجهود المشتركة على مدى العام الماضي التي أثمرت عن تقليم 25 ألف شجرة تشابكت وتداخلت مع الشبكة الكهربائية في العاصمة وإقليم الوسط، ما اسهم في تقليل الانقطاع الكهربائي.


وأشار إلى التشاركية واستمرار التعاون مع الشركة خلال هذا العام، إذ سيجري تقليم قرابة 20 ألف شجرة، مشيرا إلى أنه تم إنجاز ما يزيد على 70 بالمئة منها.


من جانبه، بين عبدلله أهمية التعاون والتنسيق الدائم مع الوزارة، والتشاركية لخدمة المواطنين، داعيا المواطنين إلى متابعة نمو الأشجار داخل حدائقهم المنزلية وتقليمها.


وتستقبل الوزارة الملاحظات حول تساقط الأشجار وتداخلها وتلامسها مع الشبكة الكهربائية على الخط الساخن (065341116).

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