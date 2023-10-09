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مستعمرون يهاجمون بلدة حوارة جنوب نابلس

10/9/2023 10:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هاجم عشرات المستعمرين، اليوم الإثنين، منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة، جنوب نابلس.


وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن عشرات المستعمرين من مستعمرة "يتسهار" هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين بالقرب من منتزه "كنتيري حوارة".


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