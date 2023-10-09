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زيادين يعلن ترشحه للنائب الثاني لرئيس النواب

10/9/2023 10:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن النائب هيثم زيادين، اليوم الاثنين، نيته الترشح لموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
ويفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الأربعاء المقبل الدورة العادية "الأخيرة" لمجلس الأمة بخطاب العرش السامي.




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