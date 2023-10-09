زيادين يعلن ترشحه للنائب الثاني لرئيس النواب

زيادين يعلن ترشحه للنائب الثاني لرئيس النواب
التاريخ
10/9/2023 10:12:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن النائب هيثم زيادين، اليوم الاثنين، نيته الترشح لموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
ويفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الأربعاء المقبل الدورة العادية "الأخيرة" لمجلس الأمة بخطاب العرش السامي.
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