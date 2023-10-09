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برشلونة يعلن تشخيص إصابة يامال

10/9/2023 10:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، التشخيص النهائي لإصابة لامين يامال، نجم الفريق.
وكان يامال تعرض لإصابة خلال تعادل برشلونة مع غرناطة (2-2)، أمس الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
وقال برشلونة، في بيان رسمي، على شبكة "إكس": "أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لامين يامال في العضلة الحرقفية اليسرى".
وأضاف: "مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة، لكنه سيلتحق بمعسكر المنتخب الإسباني ومن المقرر أن تجرى له اختبارات إضافية تحت إشراف الطاقم الطبي التابع للاتحاد الإسباني لكرة القدم".
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إصابة يامال طفيفة، ولا ينبغي أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وقد يعود إلى المباريات بمجرد انتهاء التوقف الدولي.

ملاعب


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