برنامج التمكين الاقتصادي للشباب أهل العزم يختتم فعالياته بمشاركة 8 مستفيدات ومستفيدين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بمشاركة 4 مستفيدات و4 مستفيدين من الأسر الأكثر ضعفًا في الأردن، أُقيم حفل اختتام برنامج التمكين الاقتصادي "أهل العزم"، الذي تم عقده بتمويل وإشراف الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بالتعاون مع عائد وقفية الأسر المتعففة، وبتنفيذ دار أبو عبد الله، يوم الإثنين الموافق 9 تشرين الأول 2023 والذي اقيم بموقع المشروع في كلية الزراعة في جامعة مؤتة في محافظة الكرك وذلك بحضور كل من ، مستشارة رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، هديل السبتي ومدير عام دار أبو عبدالله سامر بلقر حيث تم خلال الحفل تسليم البيوت البلاستيكية للمستفيدين .



وتم خلال البرنامج الذي تم تدشينة بداية شهر أيار تمويل عدد من البيوت البلاستيكية التي تعمل بنظام الزراعة المائية خُصّصت للمستفيدات والمستفيدين من البرنامج بعد إلحاقهم ببرامج تدريبية نظرية وعملية وإكسابهم المهارات اللازمة، مما يسهم بشكل مباشر في توفير مصدر دخل ثابت لهم ليستطيعوا الاعتماد على أنفسهم وبناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم .



وبهذه المناسبة، قال سامر بلقر، مدير عام دار أبو عبدالله: "سعداء بالشراكة التي تجمعنا مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لتنفيذ مثل هذا المشروع المهم الذي يسهم بصورة مباشرة وفاعلة في تمكين أفراد الأسر الأكثر ضعفًا من خلال توفير فرص مدرة للدخل ومستدامة للمستفيدات والمستفيدين بهدف تحسين مستواهم المعيشي.

ونحرص دائمًا على عقد مثل هذه الشراكات الحيوية، بما يصب في منفعة الأسر الأكثر ضعفًا في المملكة".



وبدوره، قال الدكتور مصطفى العواد، مدير مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن: "نؤمن في الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بأهمية التدخلات التنموية ودورها في تقليل تداعيات الفقر والبطالة على الأسر المحتاجة من خلال إقامة مشاريع تنموية متنوعة تساعد في تحسين حياتهم.

وقد كان التعاون مع دار أبو عبد الله في برنامج التمكين الاقتصادي "أهل العزم"مثمرًا؛ حيث أسهمنا من خلاله في توفير مصدر دخل مستدام لثماني مستفيدات ومستفيدين".



ومن جانبها، قالت هديل السبتي، مستشارة رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية: "تعمل الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية مع شركائها مثل دار ابو عبدالله ضمن التقاطعات الانسانية التي تضمن تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية ويعد هذا المشروع الذي الانتهاء منه اليوم أكبر دليل على ذلك".







