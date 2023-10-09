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الاتحاد الأوروبي يعلق كل مساعداته للجانب الفلسطيني

10/9/2023 10:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وحسن الجوار، أوليفر فارهيلي، بأن الاتحاد الأوروبي علق جميع مساعداته للفلسطينيين ويراجع المشاريع المشتركة بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل.

وكتب فارهيلي على منصة "X": "وصل نطاق الإرهاب والوحشية تجاه إسرائيل وشعبها إلى نقطة تحول... تقوم المفوضية الأوروبية باعتبارها أكبر طرف مانح للفلسطينيين، بمراجعة مجموعة كاملة من مشاريع التنمية بقيمة تزيد عن 691 مليون يورو".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعلق على وجه السرعة كل المدفوعات لصالح الفلسطينيين"، متابعا: "كما يتم تعليق العمل على كل المشاريع الجديدة بما في ذلك لعام 2023".
وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

روسيا اليوم

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