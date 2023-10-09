MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN /دعا القائم باعمال محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا لرص صفوفه وتعزيز الجبهة الداخلية على مختلف الاصعدة في ظل ما يعانيه شعبنا الفلسطيني في الايام الاخيرة من قمع وقصف في قطاع غزة وحصار واغلاق في الضفة الغربية.

وقال ابو عليا في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان الاوضاع والدماء في قطاع غزة اهم من كل ما يجري في باقي انحاء الضفة الغربية او اي مكان اخر مشددا على اهمية الوحدة وشعور بعضنا مع بعض لانه لا بديل عن وحدتنا في مواجهة ما نواجهه من عدوان.

وعلى الصعيد الداخلي قال ابو عليا ان إسرائيل فرضت حصارا على المدن الفلسطينية في اطار سياسات الاغلاق والعقاب الجماعي مشددا على انه بالرغم من هذا الحصار الا ان كافة المواد التموينية والمحروقات متوفرة كالمعتاد ولا داعي لتخزينها من المواطنين او



كما طالب ابو عليا

