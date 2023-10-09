اشتية يدعو الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل لوقف المجازر المروعة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله-مكتب رئيس الوزراء:طالب رئيس الوزراء الأمم المتحدة، وجميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في قطاع غزة، وذهب ضحيتها حتى الآن مئات الشهداء من الأطفال، والنساء، والشيوخ، بينهم 15 عائلة بأكملها؛ في مشهد صادم ينبغي له أن يحرك كل من له ضمير؛ لوقف تلك المجازر، وجرائم الإبادة الجماعية؛ التي تنقل فصولها المروعة؛ عبر شاشات التلفزة على الهواء مباشرة.

ورحب رئيس الوزراء، بتصريحات المقررة الحقوقية للأمم المتحدة في فلسطين؛ فرانشيسكا ألبانيز؛ التي قالت فيها؛ إن ملايين الفلسطينيين يعيشون تحت احتلال عسكري عنيف؛ يحرمهم يومياً من حقوقهم المشروعة، وأنه لا ينبغي أن تكون هناك مستوطنات في الأراضي المحتلة؛ لأن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، داعيا جميع المؤسسات الحقوقية الأممية، إلى تبني هذا الموقف، والعمل على تطبيقه، لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه؛ وفي المقدمة منها؛ حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وخصص المجلس جلسته اليوم؛ لمتابعة التداعيات الخطيرة للعدوان المتواصل لليوم الثالث على أهلنا في قطاع غزة، والبحث في السبل الكفيلة، بوقف شلال الدم النازف في كل مدينة وقرية وبلدة ومخيم في القطاع المحاصر.

وقرر المجلس الإبقاء على جلساته في حال انعقاد دائم؛ من خلال تشكيل خلية أزمة تضم جميع وزراء الاختصاص؛ للعمل على وقف المجازر المروعة، والإبادة الجماعية؛ التي يتعرض لها أهلنا في القطاع، محذراً من تداعيات تلك الجرائم؛ التي أبيدت فيها عائلات بأكملها، واستهدفت فيها مراكز إيواء النازحين في مدارس الأونروا، إضافة إلى حظر وصول المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، وقطع الكهرباء، والماء عن أهلنا في القطاع.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت في مدينة رام الله اليوم: "منذ وقت طويل ونحن نحذر العالم من أن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية ستؤدي إلى تفجير الأوضاع، سواء كان ذلك في غزة أو القدس أو بقية الأراضي المحتلة".





وقال اشتية:" وها نحن اليوم، نرى ما سبق وحذرنا منه؛ فهذه الأحداث وما يترتب عليها؛ هي نتاج سياسة الحكومة الإسرائيلية؛ التي تمارس أبشع صنوف العدوان والقتل، ومصادرة الأراضي والاعتداء على المقدسات وما يرافقها من إرهاب المستوطنين وممارساتهم البشعة".

واعتبر رئيس الوزراء أن العدوان والإجراءات الأمنية، لا يمكن لها أن تنتج سلاماً لإسرائيل، ولا طمأنينة للإسرائيليين، وأن المخرج من شلال الدم هذا؛ هو أولاً وقف العدوان على شعبنا، وفتح أفق سياسي، مستنداً إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأكد اشتية على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه، وحماية أرضه ومقدساته؛ من إرهاب الدولة المنظم وأضاف:

"

إن إسرائيل هي دولة عدوان واحتلال، ومن حق شعبنا أن يدافع عن نفسه، وقد أوضحنا ذلك لكل الذين لا يرون إلا بعين واحدة".

وقال:" إن السيد الرئيس ونحن معه، يدير تحركاً إقليمياً ودولياً من خلال اتصالات مع زعماء العالم، هدفه وقف العدوان على شعبنا، والحكومة على أتم الاستعداد للعمل على رفع المعاناة عن أهلنا، حيث سنقدم كل مساعدة ممكنة لأهلنا في قطاع غزة من أدوية وغيره".

وأوعز رئيس الوزراء بتوجيهات من سيادة الرئيس؛ لتقديم كل عون ممكن لأهلنا في القطاع وقال:“لقد تم التواصل مع سفارتنا في القاهرة، والأخوة في القيادة في المصرية لإدخال المساعدات من خلال معبر رفح، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف لإيصال المساعدات الطبية من خلالهم أيضا، وقد تم أول أمس فتح باب التبرع بالدم من خلال مراكز متخصصة في المستشفيات في الضفة الغربية والقدس.”

وقال اشتية: "إن وزارة الخارجية تتابع مع جميع السفارات حول العالم شرح وتوضيح تفاصيل العدوان والموقف الفلسطيني منه وتجنيد الرأي العام للجم الإجراءات الإسرائيلية".

وأكد رئيس الوزراء: "بإن شعبنا واحد حيثما كان وحيثما حل، يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة، وهذا الألم وهذه المعاناة يجب أن تنتهي، وتجسد دولتنا ذات السيادة على الأرض وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، استعرض فيه الجهود الدبلوماسية لتحشيد المواقف الدولية لوقف العدوان على قطاع غزة، من خلال الدعوة لعقد جلسة طارئة لوزراء خارجية الدول العربية، والإيعاز للسفراء في جميع سفاراتنا في العالم، لفضح الجرائم الإسرائيلية والمجازر المرتكبة بحق أهلنا في القطاع.

كما استعرضت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، الإجراءات التي قامت بها الوزارة لجهة إمداد المستشفيات في قطاع غزة بجميع المستلزمات الطبية، وفتح مراكز للتبرع بالدم في جميع المحافظات.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.

تشكيل خلية أزمة من عدد من وزارات الاختصاص برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات الحرب على قطاع غزة، ودراسة الوضع في القطاع وتقديم المساعدات اللازمة.

2.

تكليف جهات الاختصاص الحكومية لتحديد الاحتياجات الطارئة والمستعجلة لأهلنا في قطاع غزة وبدء الإجراءات لتزويدها بالسرعة الممكنة.

3.

تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بالتواصل مع الجهات الدولية ومع سفراء دولة فلسطين في الخارج لشرح وفضح ممارسات الاحتلال والاعتداءات والمجازر بحق السكان في قطاع غزة، وبقية المحافظات الفلسطينية.

4.

المصادقة على شراء عدد من مولدات الكهرباء لصالح المستشفيات في وزارة الصحة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



