1.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.7 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و598 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 421.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 30.2 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9372.3 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9630.54 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4056.04 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 253.8 مليون درهم وأغلق عند 400.5 درهم، تلاه "الدار العقارية" بنحو 112.9 مليون درهم وأقفل عند 5.64 درهم، ثم "ألف ظبي" جاذباً 94.7 مليون درهم ليقفل عند 19.66 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 241.8 مليون درهم ووصل إلى مستوى 7.45 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 51.2 مليون درهم ليغلق عند 17.7 درهم، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة 42.4 مليون درهم ليقفل عند 5.6 درهم.