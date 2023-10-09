أحمد بن سعيد يفتتح معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي بمشاركة 250 عارضاً

افتتح سمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم (الاثنين)، معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي، بمشاركة 250 عارضا دوليا وعلامة تجارية ومركزا لإعادة التأهيل من أكثر من 50 دولة، حيث اطلع سموه خلال جولته في المعرض على أرقى التقنيات المساعدة والمبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة أكثر من 50 مليونا من أصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم، راعي معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي:" تلتزم دولة الامارات بالمضي قدماً في ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم في مجال رعاية أصحاب الهمم وتعزيز اهميتها كمركز دولي للتقنيات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل التي تمكًن أصحاب الهمم وتؤهلهم للعيش باستقلالية ".



وأضاف سموه: يُعد معرض اكسبو أصحاب الهمم منصة دولية فريدة لمجتمع أصحاب الهمم للاستفادة من الخبرات المتبادلة وتبادل الرؤى لبناء مجتمع دامج، كما تتماشى أهداف المعرض مع توجه دبي لتصبح مدينة صديقة ووجهة سياحية مفضلة على مستوى العالم".

صناعة المستقبل



من جانبها، قالت معالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع:" تأتي استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، لتؤكد من جديد أن دولة الإمارات هي ملتقى لتواصل العقول وصناعة المستقبل، لكافة أفراد المجتمع بمختلف فئاته، وهو ما يجسد فرصة عظيمة للتعاون الدولي بين جميع دول العالم، للاطلاع على الحلول التقنية والابتكارية الجديدة المقدمة لأصحاب الهمم.

وأضافت معاليها:" إن إكسبو أصحاب الهمم الدولي هو انعكاس لبنود اتفاقية الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة الامارات، وخاصة المادة التاسعة التي حثت على تسهيل إمكانية وصول أصحاب الهمم ومشاركتهم للبيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات، بما في ذلك التكنولوجيا المساعدة على ذلك، وإن التقنيات والبرامج التأهيلية التي يوفرها المعرض لزواره هي خير دليل على ذلك. إضافة إلى قدرة المعرض على جذب أصحاب الهمم وذويهم من مختلف دول العالم، للتعرف على الخدمات الداعمة لهم بما يمكنهم من العيش المستقل على قدم المساواة مع الآخرين".

وأكدت معاليها قائلة:" لقد سعت وزارة تنمية المجتمع من خلال منظومة السياسات والاستراتيجيات الداعمة والممكنة لأصحاب الهمم، إلى تمكين الأشخاص أصحاب الهمم من الوصول السهل إلى مختلف المعلومات بالطرق التي تناسب قدراتهم، وتمكينهم أيضاً من الوصول السهل والآمن إلى مختلف الأماكن الخدمات، وذلك عبر استخدام التقنيات الحديثة الداعمة لتنقلهم وتواصلهم ووصولهم لمختلف الخدمات والمنتجات والمعلومات، بأقصى قدر ممكن من الاستقلالية. وهو ما عكسته السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الدولة، بمختلف محاورها الصحية والتعليمية والتشغيلية، وحتى مجالات الرياضة والثقافة والترفيه".

وذكرت معاليها:" نأمل من خلال الحدث الدولي، أن تتكلل الجهود المحلية والإقليمية والدولية، بتوفير البيئات الداعمة والمشجعة لأصحاب الهمم، وذلك عبر تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعميمها على مختلف القطاعات ومجالات الحياة، بما يساعد في جعل حياة أصحاب الهمم أكثر استقلالية واندماجاً في مجتمعاتهم، وأكثر قدرة على الاستفادة من الخدمات والمنتجات والمعلومات أسوة بالآخرين".

خدمات صديقة لأصحاب الهمم



وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حرص دولة الإمارات، على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تخدم أصحاب الهمم وتحافظ على صحتهم وسلامتهم وتساعدهم على التمتع بجودة حياة ذات مستوى عالٍ، وصولاً إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة، ودعم وتمكين هذه الفئة لتكون قادرة على الإنتاج والإبداع".

وقال معاليه: "هيئة الطرق والمواصلات من الجهات الحكومية الرائدة في تمكين وتعزيز رفاهية أصحاب الهمم، حيث سعت منذ تأسيسها إلى ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، في أن تكون دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وتُرجمت هذه التوجيهات في توفير حزمة من الخدمات والتسهيلات لأصحاب الهمم في وسائل النقل المختلفة، كما حرصت الهيئة أن تكون جميع مشاريع البنية التحتية ومرافقها، وعلى وجه الخصوص وسائل النقل الجماعي، صديقة لأصحاب الهمم، وذلك التزاما منها بتنفيذ القانون الاتحادي رقم " 29" لسنة 2006 في شأن حقوق أصحاب الهمم."

وأعرب معاليه عن سعادته برعاية الهيئة لمعرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، ودوره في تعزيز سمعة الإمارات دولة رائدة في مجال رعاية وتمكين أصحاب الهمم، وتسليط الضوء على أهم المبادرات التي تسهم في تسهيل حياة أصحاب الهمم، وتسريع عملية دمجهم في المجتمع، إلى جانب عرض التقنيات والأجهزة المتطورة والابتكارات التي تساعد أصحاب الهمم وأسرهم.

بيئة مؤهلة ومرنة



من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دمج أصحاب الهمم وتوفير بيئة مؤهلة ومرنة تتيح لهم الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع في إطار السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة "مجتمعي...مكان للجميع" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.



وأضاف معاليه:" يسعدنا أن تكون الهيئة الشريك الاستراتيجي للدورة الخامسة من المعرض، الذي رسخ مكانته كمنصة رائدة لعرض أحدث الابتكارات العالمية التي تعود بالفائدة على أصحاب الهمم وتساعدهم في التمتع بحياة تتسم بقدر أكبر من الإنتاجية والاستقلالية وتحقيق الذات."

جودة الحياة

وتعليقا على مشاركة بلدية دبي في المعرض قال سعادة داوود الهاجر،

مدير عام بلدية دبي:" يحظى أصحاب الهمم باهتمام ورعاية كبيرة من قبل فرق بلدية دبي، كما أنهم أولوية ضمن مبادراتنا المجتمعية الاستراتيجية، التي تهدف في مجملها إلى توفير كل التسهيلات من خدمات ومتطلبات تلاءم مقدراتهم وتمكّنهم من ممارسة حياتهم بالأسلوب الأمثل، وترفع مساهمتهم الفعّالة في بناء المجتمع، سعياً إلى الارتقاء بمستوى جَودة حياتهم ورفاهيتهم وسعادتهم.



وقال الهاجري:" تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حققت بلدية دبي إنجازات مميزة على صعيد دعم وتمكين أصحاب الهمم لتعزيز اندماجهم في المجتمع، وذلك من خلال تطبيق اشتراطات ومواصفات المباني المعتمدة وغيرها من المرافق المختلفة في دبي لتكون مناسبة لهم، كذلك توفير كافة التسهيلات المساعدة في مختلف المرافق على مستوى الإمارة، كما أتاحت بلدية دبي الفرص أمام أصحاب الهمم ليكونوا من كوادر البلدية، حيث وفرت لهم وظائف إدارية مختلفة تناسب طبيعة احتياجاتهم، وذلك من منطلق حرصها على احتضان هذه الفئة وتعزيز اندماجها في المجتمع.



الاندماج والتمكين

من جانبه، قال سعادة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: "يعكس معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الوجه الحضاري لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، إذ يرسخ الحدث المبادئ العامة لدبي بشأن تمكين أصحاب الهمم من الاندماج في المجتمع، وإتاحة جميع الفرص أمامهم للمساهمة في مسيرة التنمية، مع توفير أفضل أنظمة الرعاية المتكاملة لهم".

وأكد الكتبي أن رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، لمعرض إكسبو أصحاب الهمم، تُعد ضمانة أساسية للنجاحات المتوالية التي حققها المعرض ويحققها، حيث أصبح لدبي بصمتها الواضحة في هذا المجال على الساحة الدولية، مشيراً سعادته إلى حرص هيئة الصحة بدبي على المشاركة في هذا الحدث الدولي، الذي يمثل فرصة مهمة لاستعراض كل الإمكانيات التي توفرها إمارة دبي لرعاية أصحاب الهمم، وأيضاً جهود الهيئة المبذولة من أجل صحة أفضل لجميع أفراد المجتمع، وفي مقدمتهم هذه الفئة المهمة، التي تحتل أولوية متقدمة في خطط وبرامج التطوير.

منصة متخصصة



وأشاد سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتنظيم المعرض المتخصص مؤكداً أن المعرض يعد وجهة مخصصة لتحسين حياة أصحاب الهمم ويقدم أحدث ما توصل إليه العالم في مجال منتجات وحلول التكنولوجيا المساعدة والروبوتيات، وهو ما يعكس دور دولة الإمارات وجهودها الرامية لضمان الدمج والإتاحة، بدعم وتعاون مختلف الهيئات الحكومية، مشيراً إلى أن المعرض الدولي يعد مبادرة رائدة لمساعدة أصحاب الهمم على أداء وظائفهم، ويعمل على تمكينهم للعمل بشكل مستقل، فضلاً عن زيادة فرص توظيفهم.

وقال سعادته: "تحرص مؤسسة زايد العليا على المشاركة في هذا المحفل الدولي الكبير لما لها من فوائد لأبنائنا وبناتنا منتسبي المؤسّسة من فئات أصحاب الهمم، موضحاً أن المشاركة في مثل هذه الأنشطة تؤدي إلى اكتساب الخبرة، وصقل مواهبهم بالإضافة إلى منحهم الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهم، كما أن المشاركة في تلك الأنشطة والفعاليات تسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتؤكد قدرتهم على تخطي إعاقاتهم وتغلبهم عليها وتحويلها إلى إبداع وتميز".

خدمات مبتكرة

وقال سعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف:

" نسعى في إسعاف دبي" لترجمة رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة بتسخير كافة الجهود والإمكانيات لخدمة أصحاب الهمم بما يضمن جودة الحياة لهذه الفئة، كما نحرص على تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية ما قبل المستشفى بما يؤمن الحفاظ على أرواحهم ويعزز الريادة العالمية لدبي في مجال الطب الطارئ.

وأضاف جلفار: نشارك في الدورة الحالية للمعرض بعدد من الابتكارات التي يتم إطلاقها للمرة الأولى على مستوى العالم، والمصممة خصيصاً لخدمة أصحاب الهمم، ومن هذه الابتكارات "الإسعاف الحسي" الذي تم ابتكاره وتنفيذه وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ليتناسب مع الفئات المستهدفة من خلال إعدادات خاصة يتحكم بها المسعفين داخل كبينة الاسعاف وذلك حسب طبيعة ونوع الاعاقة، ما يسهم في تحقيق التواصل السلس بين المسعفين والمرضى من أصحاب الهمم من الناحية الإدراكية والحسية.





