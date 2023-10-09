مكتوم بن محمد: الميزانية العامة للاتحاد تعكس نهضة الإمارات وتسارع وتيرة التنمية المستدامة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الميزانية العامة للاتحاد تعكس نهضة الإمارات وتسارع وتيرة التنمية المستدامة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 - 2026 بقيمة 192 مليار درهم، واعتمد المجلس الميزانية الخاصة لسنة 2024 بإجمالي مصروفات تقديرية نمت إلى 64 مليار درهم».

وأضاف سموه: «الميزانية العامة للاتحاد تعكس نهضة الإمارات وتسارع وتيرة التنمية المستدامة في ظلّ قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وتابع سموه: «نعمل على إنجاز خطط ومشاريع تضع شعب الاتحاد في صدارة أولوياتها، لأنّ الإمارات وطن الريادة وشعبها يستحق الأفضل».