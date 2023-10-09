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صبحي يقدم اوراق اعتماده مندوبا للأردن في منظمة التعاون الإسلامي

10/9/2023 9:30:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في جدة، مندوب الأردن الدائم لدى المنظمة محمد صلاح صبحي، الذي قدم أوراق اعتماده.

ورحب الأمين العام بالمندوب الدائم للأردن، متمنياً له النجاح في مهامه، ومؤكدا أهمية العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والأردن.

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