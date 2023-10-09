روسيا: حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك

بعد انتهاء الأعمال القتالية، سوى طريق واحد للمضي قدماً، وهو إجراء محادثات بشأن حل دولتين يضمن تعايشاً سلمياً بين إسرائيل والفلسطينيين.

جاء حديث لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو مع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.

وقال أبو الغيط إنه سيكون هناك المزيد من الحروب ما لم تغير إسرائيل موقفها تجاه الفلسطينيين.

وتابع لافروف بأن موقف روسيا المبدئي واضح، وهو حل الدولتين، وتنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الصلة.

وقال الوزير: "نؤكد على موقفنا الذي يندد بالعنف وإلحاق الضرر والتسبب في مقتل المواطنين على جانبي الصراع".

ودعت روسيا جنبا إلى جنب مع جامعة الدول العربية إلى الوقف الفوري لكافة العمليات القتالية وإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات.

وعبر الوزير عن قلقه البالغ إزاء ما توارد من مقتل المئات وجرح الآلاف.

وقال لافروف: "لقد استمعنا إلى المواقف الغربية التي تدين الهجوم على إسرائيل، ونعول على دعوتهم أيضا إلى وقف العمليات العسكرية. إلا أن موقفهم يثير بعض التساؤلات لأنهم يدعون إلى الوقف الفوري، وفي الوقت نفسه يجب أن تنتصر إسرائيل، وتدمر الإرهابيين ونقطة".

وأشار الوزير إلى أن ذلك تكرر كثيرا في تاريخ القضية الفلسطينية التي لا تحل لوقت طويل. وعلى الرغم من كل جولات الصراع ثم التهدئة، إلا أن أحدا لم يتوصل إلى جوهر القضية الذي يدفع كل مرة إلى تجدد المواجهات واندلاع الاشتباكات.

وتابع: "أعني هنا تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، واستنادا إلى اتفاقيات أوسلو ومدريد، ومبادرة السلام العربية. وهي قرارات تدعو جميعا إلى إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن واستقرار وشراكة".





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