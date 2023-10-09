توالي الأحداث في فلسطين حديث مواقع التواصل... استمع

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- Amman Net) مع توالي الاحداث في غزة ومناطق أخرى في فلسطين واستمرار الاشتباكات بين جيوش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وتزايد أعداد الشهداء من الجانب الفسطيني نتيجة العدوان على المدنيين في قطاع غزة تتصدر احداث طوفان الاقصى لليوم الثالث حديث مواقع التواصل
رضوان الأخرس: أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل يتجهزون ويعدون العدة لأيام عظيمة، أيام جهاد وفداء، سترون فيها الفدائيون وهم يتجولون في مدن الداخل في النقب والجليل وأم الفحم واللد والرملة ويافا وكل بقاع #فلسطين وبإذن الله سيثلجون الصدور فهم أهل الكرامة والشهامة ورجال عند النزال وسترون ملاحمهم عما قريب.
أدهم أبو سليمة عبر تويتر وزير الإرهاب الصهيوني يُعلن الآن فرض حصار شامل على قطاع #غزة ووقف تدفق الوقود والكهرباء والمواد الغذائية في عقاب جماعي..
هذا تطور بالغ الخطورة، وندعو الأشقاء في #مصر البوابة الوحيدة نحو القطاع الآن لعدم ترك أهلهم في غزة وحدهم أمام هذا الإجرام غير المسبوق، وخاصة فيما يتعلق بالوقود والمواد الغذائية.
ونسرين محمد: الفرار الفرار خيارهم الوحيد عند كل احتمال بالخطر...
كيان هش وشذاذ أفاق لا ينتمون لهذه الأرض لا يديم بقائهم إلا أساطير وأراجيف أثبت شعبنا كونها أوهام لا صدقية لها .
عطية صالح اوجلي: الجدل والقضية ... !!!
يدور في الصحافة الإسرائيلية جدل حاد وقوي حول تبعات طوفان الاقصى... الصدمة كانت كبيرة ... كيف يمكن لقوات فلسطينية قليلة العدد بسيطة التسليح ان توقع كل هذا الذل بجيش ميزانيته لهذا العام ثلاثة وعشرون مليار دولار ... وتقوم بالتغلب على حرس الحدود الإسرائيليين بل وتنجح في أسر اسرائليين والعودة بهم الى غزة ...وفي اكتساح حدود بها جدار أنفقت عليه إسرائيل ما يقرب من مليار دولار وكان من المفترض أن يكون غير قابل للاختراق.
ويدور الجدل في غالبيته حول تحديد من المسؤول عن هذه الكارثة ... هل هو رئيس الحكومة ام الجيش ام الاستخبارات ... ويحاول كل طرف سياسي ان يلقي بالملامة على الطرف الأخر ...
في خضم هذا النقاش تغيب القضية الاصلية ... قضية أرض محتلة وشعب يتعرض للمهانة وقد سلبت حقوقة وتم سجنه في اكبر سجن في العالم ويموت ببطء من الامراض والمعاناة ... وإلى ان تدرك اسرائيل هذه الحقيقة فإن هجومها على غزة بل وحتى احتلالها لها لن ينجح في منحها ما تريد ... ولو توقف هذا الطوفان ... فإن طوفان أخر سيتلوه ... ثم أخر ... حتى يزول الظلم وينعم الشعب الفلسطيني بكافة حقوقه.
طوفان الاقصى والاحداث المرتبطة به ابرز ما تداوله وتفاعل رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.
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