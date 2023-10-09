توالي الأحداث في فلسطين حديث مواقع التواصل... استمع

MENAFN - Amman Net) مع توالي الاحداث في غزة ومناطق أخرى في فلسطين واستمرار الاشتباكات بين جيوش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وتزايد أعداد الشهداء من الجانب الفسطيني نتيجة العدوان على المدنيين في قطاع غزة تتصدر احداث طوفان الاقصى لليوم الثالث حديث مواقع التواصل

رضوان الأخرس: أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل يتجهزون ويعدون العدة لأيام عظيمة، أيام جهاد وفداء، سترون فيها الفدائيون وهم يتجولون في مدن الداخل في النقب والجليل وأم الفحم واللد والرملة ويافا وكل بقاع ⁧‫#فلسطين‬⁩ وبإذن الله سيثلجون الصدور فهم أهل الكرامة والشهامة ورجال عند النزال وسترون ملاحمهم عما قريب.

أدهم أبو سليمة عبر تويتر وزير الإرهاب الصهيوني يُعلن الآن فرض حصار شامل على قطاع ⁧‫#غزة‬⁩ ووقف تدفق الوقود والكهرباء والمواد الغذائية في عقاب جماعي..

‏هذا تطور بالغ الخطورة، وندعو الأشقاء في ⁧‫#مصر‬⁩ البوابة الوحيدة نحو القطاع الآن لعدم ترك أهلهم في غزة وحدهم أمام هذا الإجرام غير المسبوق، وخاصة فيما يتعلق بالوقود والمواد الغذائية.

ونسرين محمد: الفرار الفرار خيارهم الوحيد عند كل احتمال بالخطر...

كيان هش وشذاذ أفاق لا ينتمون لهذه الأرض لا يديم بقائهم إلا أساطير وأراجيف أثبت شعبنا كونها أوهام لا صدقية لها .

عطية صالح اوجلي: الجدل والقضية ... !!!

يدور في الصحافة الإسرائيلية جدل حاد وقوي حول تبعات طوفان الاقصى... الصدمة كانت كبيرة ... كيف يمكن لقوات فلسطينية قليلة العدد بسيطة التسليح ان توقع كل هذا الذل بجيش ميزانيته لهذا العام ثلاثة وعشرون مليار دولار ... وتقوم بالتغلب على حرس الحدود الإسرائيليين بل وتنجح في أسر اسرائليين والعودة بهم الى غزة ...وفي اكتساح حدود بها جدار أنفقت عليه إسرائيل ما يقرب من مليار دولار وكان من المفترض أن يكون غير قابل للاختراق.

ويدور الجدل في غالبيته حول تحديد من المسؤول عن هذه الكارثة ... هل هو رئيس الحكومة ام الجيش ام الاستخبارات ... ويحاول كل طرف سياسي ان يلقي بالملامة على الطرف الأخر ...

في خضم هذا النقاش تغيب القضية الاصلية ... قضية أرض محتلة وشعب يتعرض للمهانة وقد سلبت حقوقة وتم سجنه في اكبر سجن في العالم ويموت ببطء من الامراض والمعاناة ... وإلى ان تدرك اسرائيل هذه الحقيقة فإن هجومها على غزة بل وحتى احتلالها لها لن ينجح في منحها ما تريد ... ولو توقف هذا الطوفان ... فإن طوفان أخر سيتلوه ... ثم أخر ... حتى يزول الظلم وينعم الشعب الفلسطيني بكافة حقوقه.

طوفان الاقصى والاحداث المرتبطة به ابرز ما تداوله وتفاعل رواد مواقع التواصل لهذا اليوم.

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