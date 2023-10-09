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إسرائيل تأمر بقطع فوري لإمدادات المياه عن غزة

10/9/2023 9:17:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الاثنين، إنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة مع تصاعد القتال مع مسلحين فلسطينيين.
وأضاف الوزير في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي أعلن فيه قطع المياه "ما كان في الماضي لن يستمر بعد الآن في المستقبل".


وكان يسرائيل كاتس قد أمر شركة الكهرباء بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، السبت.
ومن جهتها اعتبرت سلطة المياه الفلسطينية في بيان صدر عنها، مساء الأحد، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من محاولة لوقف الخدمات الأساسية من كهرباء وماء عن المواطنين في قطاع غزة، سيكون لها عواقب وخيمة على الأرض.

سكاي نيوز عربية


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