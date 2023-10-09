إسرائيل تأمر بقطع فوري لإمدادات المياه عن غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الاثنين، إنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة مع تصاعد القتال مع مسلحين فلسطينيين.
وأضاف الوزير في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي أعلن فيه قطع المياه "ما كان في الماضي لن يستمر بعد الآن في المستقبل".
وكان يسرائيل كاتس قد أمر شركة الكهرباء بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، السبت.
ومن جهتها اعتبرت سلطة المياه الفلسطينية في بيان صدر عنها، مساء الأحد، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من محاولة لوقف الخدمات الأساسية من كهرباء وماء عن المواطنين في قطاع غزة، سيكون لها عواقب وخيمة على الأرض.
سكاي نيوز عربية
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