التربية تعلن موعد التسجيل لتكميلية التوجيهي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان التكميلي.
ويبدأ التسجيل يوم الأربعاء المقبل وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 26/10/2023، ويشمل كلا من تقدم بطلب اشتراك للامتحان العام 2023، بالإضافة إلى الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2017/2018 فما بعد.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد التاريخ المعلن.
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