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التربية تعلن موعد التسجيل لتكميلية التوجيهي

10/9/2023 9:17:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان التكميلي.
ويبدأ التسجيل يوم الأربعاء المقبل وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 26/10/2023، ويشمل كلا من تقدم بطلب اشتراك للامتحان العام 2023، بالإضافة إلى الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2017/2018 فما بعد.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد التاريخ المعلن.

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