رابط إلكتروني لبيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في وزارة الشؤون السياسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر ديوان الخدمة المدنية رابطاً إلكترونيًا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة للإعلانات الصادرة عن صندوق تسليف النفقة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح الديوان في بيان اليوم الاثنين، أن بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب من خلال الرابط ، بالإضافة للاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونيًا من خلال شاشة البيانات.
وأكد الديوان أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً، ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه.
MENAFN09102023000208011052ID1107214099
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.