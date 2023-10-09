رابط إلكتروني لبيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في وزارة الشؤون السياسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر ديوان الخدمة المدنية رابطاً إلكترونيًا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة للإعلانات الصادرة عن صندوق تسليف النفقة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل.



وأوضح الديوان في بيان اليوم الاثنين، أن بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب من خلال الرابط ، بالإضافة للاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونيًا من خلال شاشة البيانات.



وأكد الديوان أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً، ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه.