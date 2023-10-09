مدفيديف: الأسلحة التي نقلها الناتو لأوكرانيا تستخدم بنشاط في إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف أن الأسلحة التي نقلها حلف الناتو لأوكرانيا، تستخدم حاليا بنشاط في إسرائيل.وكتب مدفيديف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "إن الأسلحة التي تم نقلها للنظام النازي الجديد في أوكرانيا، تستخدم بنشاط في إسرائيل".



وحذر من أن هذه الأسلحة "مثل الأسلحة التي تركها الأمريكيون الهاربون في أفغانستان" ستستخدم بلا أي رقابة في جميع النقاط الساخنة".



وأضاف مدفيديف أنه يتوقع ظهور الصواريخ والدبابات والطائرات الغربية المتجهة إلى كييف في سوق الأسلحة السوداء، موضحا أن "السلطات الأوكرانية الفاسدة كانت ولا تزال تتاجر بكل ما تحصل عليه".



وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.



وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

RT