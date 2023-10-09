560 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

560 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
10/9/2023 9:17:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي لـ 560 شهيدا في قطاع غزة بحسب مصادر فلسطينية.
واكدت المصادر ذاتها اصابة 2900 مواطن فلسطيني بجروح مختلفة .
بترا
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