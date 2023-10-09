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560 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

10/9/2023 9:17:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي لـ 560 شهيدا في قطاع غزة بحسب مصادر فلسطينية.

واكدت المصادر ذاتها اصابة 2900 مواطن فلسطيني بجروح مختلفة .

بترا

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