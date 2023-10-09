لافروف: تراكم احتمالات الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تراكم احتمالات الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية على خلفية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للوزير صباح اليوم الاثنين، عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تابع لافروف أن إسرائيل أعلنت قطاع غزة "هدفا لعملياتها الانتقامية"، وأن هناك "غليانا خطيرا" يحدث على الضفة الغربية لنهر الأردن، واحتمالات الصراع تتراكم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وشدد لافروف على أن روسيا تدين العنف بجميع أشكاله ومظاهره، وأضاف: "ندعو الجميع إلى الوقوف بحزم من أجل وقف أي أعمال عدائية".



وقال الوزير: "نؤكد على موقفنا الذي يندد بالعنف وإلحاق الضرر والتسبب في مقتل المواطنين على جانبي الصراع"، فيما دعت روسيا، جنبا إلى جنب مع جامعة الدول العربية، إلى "الوقف الفوري لكافة العمليات القتالية وإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

RT