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طوفان الأقصى تُجبر الإحتلال على تعليق الإنتاج من حقل غاز تمار

10/9/2023 9:17:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها علقت الإنتاج مؤقتا من حقل غاز تمار البحري، وستبحث عن مصادر وقود بديلة لتلبية احتياجاتها.
جاء ذلك على اثر عملية "طوفان الأقصى" المستمرة لليوم الثالث على التوالي.
وأكدت شركة شيفرون التي تشغل الحقل إنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف العمليات في تمار الذي يقع في البحر المتوسط . وكالات




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