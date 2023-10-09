طوفان الأقصى تُجبر الإحتلال على تعليق الإنتاج من حقل غاز تمار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها علقت الإنتاج مؤقتا من حقل غاز تمار البحري، وستبحث عن مصادر وقود بديلة لتلبية احتياجاتها.
جاء ذلك على اثر عملية "طوفان الأقصى" المستمرة لليوم الثالث على التوالي.
وأكدت شركة شيفرون التي تشغل الحقل إنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بوقف العمليات في تمار الذي يقع في البحر المتوسط . وكالات
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