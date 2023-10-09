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جيش الاحتلال: تقارير عن تسلل عناصر من لبنان إلى الجليل

10/9/2023 9:17:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين،“ورود تقارير عن تسلل عدد من المشتبه فيهم إلى داخل الأراضي الاسرائيلية من داخل الأراضي اللبنانية، حيث تنتشر قوات الجيش في المنطقة”.
وبحسب القناة 12 العبرية، فإن الشبهات تشير إلى تسلل 4 أشخاص من مناطق في لبنان إلى المنطقة الواقعة في محيط قرية عرب العرامشة الحدودية.

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