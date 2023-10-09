جيش الاحتلال: تقارير عن تسلل عناصر من لبنان إلى الجليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين،“ورود تقارير عن تسلل عدد من المشتبه فيهم إلى داخل الأراضي الاسرائيلية من داخل الأراضي اللبنانية، حيث تنتشر قوات الجيش في المنطقة”.
وبحسب القناة 12 العبرية، فإن الشبهات تشير إلى تسلل 4 أشخاص من مناطق في لبنان إلى المنطقة الواقعة في محيط قرية عرب العرامشة الحدودية.
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