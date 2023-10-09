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بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

10/9/2023 9:17:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية، أنها حدثت نصائحها للسفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من السفر إليها إلا للضرورة، مع استمرار العمليات العسكرية.


وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم الإثنين "إنها تنصح الرعايا البريطانيين بعدم السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا للضرورة.


وطلبت الوزارة من جميع البريطانيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الإبلاغ عن أماكن وجودهم هناك، ليتسنى اطلاعهم على مستجدات نصائح السفر.

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