بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية، أنها حدثت نصائحها للسفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من السفر إليها إلا للضرورة، مع استمرار العمليات العسكرية.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية اليوم الإثنين "إنها تنصح الرعايا البريطانيين بعدم السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا للضرورة.
وطلبت الوزارة من جميع البريطانيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الإبلاغ عن أماكن وجودهم هناك، ليتسنى اطلاعهم على مستجدات نصائح السفر.
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