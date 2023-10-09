مقتل متسللين من لبنان بنيران جيش الاحتلال
التاريخ
10/9/2023 9:17:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل اثنين من المتسللين من لبنان بنيران الجيش الإسرائيلي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ 12 صاروخاً على الأقل أطلق من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وجبل الشيخ، مشيرة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي "يفحص سبب تفعيل الصفارات".
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