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مقتل متسللين من لبنان بنيران جيش الاحتلال

10/9/2023 9:17:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل اثنين من المتسللين من لبنان بنيران الجيش الإسرائيلي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ 12 صاروخاً على الأقل أطلق من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وجبل الشيخ، مشيرة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي "يفحص سبب تفعيل الصفارات".

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