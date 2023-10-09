نصائح فعالة للتخلص من الكآبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من منّا لا يُمضي وقتاً طويلاً في تصوّر وتخيّل ما سيكون عليه مستقبله؟ ويمكن لهذه النزعة للتطلّع إلى المستقبل أن تشكّل مصدر فرح إن كان لدينا ما نتطلع إليه، أو أن تكون مصدراً للأرق والقلق.



ومع حلول فصل الخريف، قد تبدو العودة إلى المدرسة والأيام الطويلة في المكتب واجباً لا بدّ منه بالنسبة إلى من يستأنفون روتينهم المعتاد. كذلك، يمكن لأي شخص لم يستطع مغادرة مكتبه طيلة فصل الصيف أن يعاني من أسوأ أنواع الإرهاق لدى مشاهدة زملائه يستمتعون بعطلتهم خارج البلاد ويسافرون إلى أماكن نائية ومنتجعات خلابة.



قد تشكّل مشاعر اللامبالاة أو القلق حلقة مفرغة يصعب التحرر منها. بينما يعاني الجميع من درجة معينة من عدم الاهتمام من وقت إلى آخر، لكن مع بعض النصائح والحيل ستتمكّنون من التغلّب على الكآبة التي تترافق مع انتهاء فصل الصيف.



التخطيط لعطلة جديدة

يعدّ السفر من أكثر الأنشطة التي أثبتت قدرتها على تصفية الذهن وتعزيز التعاطف والانتباه والطاقة والتركيز. فمن شأن التغيير في المشهدية المحيطة بنا أن يساعدنا من الناحية العصبية باعتباره شكلاً فريداً من أشكال الراحة. وفي الواقع، تشير الدراسات إلى أن التخطيط لإجازة جديدة وانتظار موعدها يمكن أن يكون ممتعاً بقدر التجربة بحدّ ذاتها.



اللجوء إلى الطبيعة

يؤكّد علماء النفس أنّ للطبيعة قدرات علاجية، وتدعم أقوالهم الأبحاث التي تشير إلى أن قضاء الوقت على شاطئ البحر أو وسط المساحات الخضراء مفيد لرفاهيتنا وحتى في علاقاتنا. ويمكن أن تكون الشمس أيضاً أفضل صديق لجسمنا وذهننا إذ تحفّز إنتاج الفيتامين دي وتخفض ضغط الدم وتعزز الصحة النفسية بشكل عام.



ممارسة الرياضة

تؤكد الدراسات أنّ الرياضة تساعد جسم الإنسان على إفراز هرمون الإندورفين، وتساعد على تخفيض مستويات التوتر، وتعزز جودة النوم والرضا الذاتي. ورغم أنّ صالة الألعاب الرياضية التي اعتدتم ارتيادها في موطنكم قد لا تكون كافية لتشجيعكم دوماً على الرياضة لاسيما عند ممارسة نفس التمارين وسط الجدران البيضاء المضجرة ذاتها، قد يأتي التحفيز على ممارسة الرياضة ببساطة من تغيير الموقع والمشهدية.



استكشاف هوايات جديدة

نظراً إلى أنّ 62% من الأشخاص لم يستفيدوا من كامل إجازاتهم السنوية عام 2022، يعدّ استكشاف هوايات جديدة أمراً ضرورياً لتجنب الإرهاق ومنح الأولوية للاهتمام بالذات. فالعطلة الرائعة هي بمثابة تذكير بجمال الحياة وبأنّها لا نقتصر فقط على العمل كما تساعد على الاستمتاع بأروع الأوقات مع العائلة والأصدقاء وتساهم في توثيق تلك الروابط القيّمة.

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