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الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية حجة شرق قلقيلية

10/9/2023 9:17:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، المدخل الرئيسي لقرية حجة شرق قلقيلية.


وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن جرافات الاحتلال وضعت مكعبات اسمنتية على المدخل الوحيد للقرية، الذي يقع على الشارع الرئيسي قلقيلية-نابلس.


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