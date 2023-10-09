الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية حجة شرق قلقيلية

الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية حجة شرق قلقيلية
التاريخ
10/9/2023 9:17:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، المدخل الرئيسي لقرية حجة شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن جرافات الاحتلال وضعت مكعبات اسمنتية على المدخل الوحيد للقرية، الذي يقع على الشارع الرئيسي قلقيلية-نابلس.
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