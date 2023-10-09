نجاح باهر لحملة التبرع بالدم برعاية حزب الإتحاد الوطني الأردني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت حملة التبرع بالدم، التي نظمها حزب الإتحاد الوطني الأردني بالتعاون مع الهلال الأحمر، بنجاح كبير ومشاركة شعبية واسعة.
استجاب جمع غفير من المواطنين لدعوة الحزب وشاركوا في الحملة، مؤكدين بذلك التزامهم وتكاتفهم مع إخوانهم في غزة.
الحملة، التي أُطلقت تحت شعار "قطرة دم تساوي للكثير حياة"، أكدت على أهمية كل قطرة دم تتبرع بها ودورها في إنقاذ حياة الكثيرين.
أشادت الجهات المنظمة بالتجاوب الكبير من قبل المواطنين، وأكدت أن هذه المبادرة تعكس روح التضامن والتكافل التي تميز المجتمع الأردني.
وفي ختام الحملة، قدم حزب الإتحاد الوطني الأردني شكره لكل من ساهم وشارك في هذا العمل الإنساني، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تؤكد على الوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن.
MENAFN09102023000208011052ID1107214056
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.