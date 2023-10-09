نجاح باهر لحملة التبرع بالدم برعاية حزب الإتحاد الوطني الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت حملة التبرع بالدم، التي نظمها حزب الإتحاد الوطني الأردني بالتعاون مع الهلال الأحمر، بنجاح كبير ومشاركة شعبية واسعة.استجاب جمع غفير من المواطنين لدعوة الحزب وشاركوا في الحملة، مؤكدين بذلك التزامهم وتكاتفهم مع إخوانهم في غزة.

الحملة، التي أُطلقت تحت شعار "قطرة دم تساوي للكثير حياة"، أكدت على أهمية كل قطرة دم تتبرع بها ودورها في إنقاذ حياة الكثيرين.

أشادت الجهات المنظمة بالتجاوب الكبير من قبل المواطنين، وأكدت أن هذه المبادرة تعكس روح التضامن والتكافل التي تميز المجتمع الأردني.

وفي ختام الحملة، قدم حزب الإتحاد الوطني الأردني شكره لكل من ساهم وشارك في هذا العمل الإنساني، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تؤكد على الوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن.



















































