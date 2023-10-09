معرض "بلا حدود" يبرز أناقة الخط العربي وحداثة الفن الرقمي

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 أكتوبر 2023:
مساحات إبداعية واسعة توفرها الوسائط الرقمية لرواد فن الخط العربي، متيحة لهم فرصة ابتكار أنماط تعبيرية جديدة في أشكال الحروف ودرجات الألوان ما يمنح الخط قوة فنية وعنصراً جمالياً مميزاً، وهو ما يتجلى في أروقة معرض "بلا حدود" الذي يستضيفه "موندوار غاليري"، ضمن فعاليات الدورة الأولى من "بينالي دبي للخط" التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" حتى 31 أكتوبر الجاري، وتشهد إقامة 19 معرضاً فنياً متنوعاً، وتسهم في تفعيل أكثر من 35 موقعاً ثقافياً وتراثياً حول دبي.
ويتضمن معرض "بلا حدود" 23 عملاً للفنان والخطاط الإماراتي ضياء علام، يسرد من خلالها تجربته الفنية الطويلة، ويوثق فيها اهتمامه وشغفه بفن الخط العربي، حيث يحتوي المعرض على ثلاث لوحات جديدة يُكشف عنها للمرة الأولى، هي: "مدار"، و"أمواج الإيجابية"، و"مسارات حياتنا بلا حدود 1 و2"، وفيها يمزج ضياء بين أناقة الخط العربي والفن الرقمي الحديث، ويسعى عبرها إلى استكشاف ما يتمتع به فن الخط من مرونة وحيوية عالية وإمكانيات إبداعية لا متناهية، فضلاً عن ذلك، يتطرق علام في أعماله المتحركة إلى علاقة هذا الفن بالتكنولوجيا، متيحاً للزائر فرصة معايشة تجربة ملهمة.
من جهة ثانية، يواصل "بينالي دبي للخط" مشوار التميز وتعزيز شغف الجمهور بفن الخط، متيحاً له فرصة التعرف على جمالياته من خلال أنشطة "كالي غو" (CalliGO) التي ينظمها الفنان ضياء علام بالشراكة مع برمجيات 3IXAM في 11 موقعاً مختلفاً في دبي، حيث تهدف الفعالية إلى تحفيز الزوار على اكتشاف العلاقة التي تجمع فن الخط مع تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد عبر مجموعة من أعمال ضياء علام الفنية، إلى جانب رفع مستوى وعيهم بالبيئة من خلال تعريفهم على أبرز أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض والتي يمكن اكتشافها أثناء رحلتهم للبحث عن الكنز.
وتتجلى إبداعات علام ضمن هذه الفعالية في سبع لوحات متفردة، تمثل كل واحدة منها حيواناً مهدداً بالانقراض، حيث وزعت الأعمال على عدد من مواقع "البينالي"، وهي: متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، ومكتبة الصفا للفنون والتصميم، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، وحي دبي للتصميم، وندوة الثقافة والعلوم في الممزر، وغاليري فاوندري الواقع في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وغاليري "أيه دبليو سي دبي" (AWC Dubai)، وموندوار غاليري، ومطعم ثيرد افنيو بوتيك في دبي مول، واستوديو آرت بلس في منطقة القوز، وغاليري فيرتي.
ويمكن للزوار المشاركة في الفعالية من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المرافق للأعمال الفنية، وبدء رحلة جمع صور الحيوانات ليتمكنوا من الحصول على فرصة الدخول في السحب والفوز بعدة جوائز، من بينها طبعات حصرية من أعمال ضياء علام، وأجهزة "آي باد" مقدمة من 3IXAM، بالإضافة إلى أوشحة حريرية مقدمة من L’Ambère، وقسائم من مطعم ثيرد افنيو بوتيك.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "بينالي دبي للخط" تقام بدعم رئيسي من "مجموعة الرستماني"، وبدعم من "صندوق الوطن"، وبالشراكة مع مجموعة من الشركاء والمؤسسات الفاعلة في المشهد الثقافي المحلي، وتضم: حي دبي للتصميم، وندوة الثقافة والعلوم، ومكتبة محمد بن راشد، ومدينة إكسبو دبي، و"جيت أفينيو" في مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ومركز جمعة الماجد، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبلدية دبي، والسركال أفنيو، وآرت دبي، ومتحف المرأة، وتشكيل، وفن جميل، وغاليري مطر بن لاحج، ومعرض بوكارا، وفاوندري، وخولة آرت غاليري، وغاليري فيريتّي، وإيفي غاليري، وشركة بدو- BEDU، وغاليري AWC، ومكتبة حب-Hobb، وأوبرا غاليري، وموندوار غاليري، واستوديو ذا جام جار، واستوديو ميداف، ومرزام، ومعرض كلمات، وسلي كافيه-Slay Café، وفريم كافيه-Frame Café، و 3IXAM، و"هاواوي"، وليڤيل شوز.
MENAFN09102023002987014458ID1107214057
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.