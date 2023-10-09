العربية للسيارات تضع معايير جديدة للارتقاء بحلول التنقل للشركات

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) [دبي – الإمارات العربية المتحدة، 09 أكتوبر2023] – من منطلق حرصها على تقديم الحلول المبتكرة لعملائها من الشركات، وتوفير الدعم اللازم لأساطيلها، أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن توفير تشكيلة من موديلاتها للارتقاء بحلول التنقل للشركات.
وتقدم الشركة عدداً من الموديلات البارزة التي تشكل جزءاً من مبادرتها، مثل رينو كوليوس بسعر 83,900 درهم فقط، مع التأمين لعام واحد. وتشتهر هذه السيارة الفاخرة متعددة الاستخدامات بمقصورتها المتطورة والواسعة، إضافة إلى ميزات التكنولوجيا والسلامة المتقدمة، مثل الكمبيوتر اللوحي R-LINK 2 الذي يعمل باللمس وببطاقة رينو الذكية، لتكون خياراً مثالياً للشركات التي تسعى إلى دعم صورتها المؤسسية وسلامة موظفيها على الطريق.
وتشمل المبادرة أيضاً مركبة "رينو إكسبرس فان" المعززة بمجموعة من الميزات العملية، بقسط شهري يبدأ من 933 درهماً.
وفي إطار المبادرة ذاتها، سيستفيد العملاء أيضاً من خبرة العربية للسيارات في الحصول على الموافقات المصرفية السريعة للاستمتاع بعملية تمويل سلسة ومريحة. وتضمن خدمة رينو المخصصة الحفاظ على سياراتهم في حالة مثالية، لخفض مدة التوقف عن العمل واستمرار أعمالهم بلا انقطاع.
وسيكون العرض متاحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات تأجير السيارات بشكل خاص. ويأتي ذلك إدراكاً من العربية للسيارات للتحديات والاحتياجات الفريدة لهذه الشركات. وسيحصل هؤلاء العملاء على شريك استراتيجي لدعم نجاحهم عند اختيارهم لهذا البرنامج.
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