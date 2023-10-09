القسام تكشف صورة وهوية أحد الجنود الإسرائيليين القتلى جراء القصف الإسرائيلي

القسام تكشف صورة وهوية أحد الجنود الإسرائيليين القتلى جراء القصف الإسرائيلي
التاريخ
10/9/2023 9:16:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، صورة وبيانات أحد الجنود الأسرى لديها الذي لقي حتفه جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة امس واليوم أدى إلى مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين رفقة آسريهم من مقاتلي القسام.
روسيا اليوم
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