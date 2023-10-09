القسام تكشف صورة وهوية أحد الجنود الإسرائيليين القتلى جراء القصف الإسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News)نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، صورة وبيانات أحد الجنود الأسرى لديها الذي لقي حتفه جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة امس واليوم أدى إلى مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين رفقة آسريهم من مقاتلي القسام.











روسيا اليوم