أوبك: التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، اليوم الاثنين، خلال إطلاق تقرير (آفاق النفط العالمية) في العاصمة السعودية الرياض، إن التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة العالمي.

وتابع الغيص: "هناك للأسف من يواصلون الترويج لفرضية بالغة الخطورة عن استبعاد النفط مع الحديث عن انخفاض الطلب على النفط بنحو 25 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030".



وفيما يتعلق بدعوات وقف الاستثمارات في المشاريع النفطية الجديدة، قال: "نعتقد أن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة التقلبات التي ستعيق التنمية الاقتصادية وتفاقم فقر الطاقة". سكاي نيوز

