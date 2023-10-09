stc تطلق حملتها " الفحص المبكر يصنع الفرق " للتوعية بسرطان الثدي

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 00 أكتوبر 2023:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في دولة الكويت، عن إطلاق حملتها للتوعية بسرطان الثدي بعنوان " الفحص المبكر يصنع الفرق"، على مدار شهر أكتوبر2023 تزامناً مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي تحت مظلة "لاننا نهتم". و سوف تشمل الحملة عدداً من الأنشطة الداخلية والخارجية التي تنظمها stc بالتعاون مع أطباء من مستشفى عالية الدولي بالاضافة الى عدة جهات بهدف تعزيز طرق الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي.
جرياً على عادتها، تشارك stc سنوياً في المبادرة العالمية لنشر الوعي حول سرطان الثدي وأسبابه وطرق الوقاية منه أو اكتشافه في مرحلة مبكرة. وكجزء من أنشطتها ضمن الحملة هذا العام، ستتعاون stc مع مستشفى عالية الدولي وREBEL Gym، من خلال تنظيم جلسات تفاعلية وغنية بالمعلومات لموظفيها.
تهدف stc إلى غرس تأثير إيجابي دائم من خلال تثقيف موظفاتها من خلال جلسات توعوية حول طرق الكشف المبكر التي ينظمها الفريق الطبي في مستشفى عالية الدولي، مع تنظيم أنشطة اللياقة البدنية بقيادة مدربين محترفين من REBEL Gym .
وتتوافق مبادرة stc السنوية للتوعية بمرض سرطان الثدي مع إطار المسؤولية المجتمعية للشركات حيث أن الصحة ركيزة أساسية ضمن ركائز استراتيجية stc المجتمعية. وهذا الإطار، تؤكد الشركة مجدداً التزامها المستمر بتعزيز ثقافة الصحة والرعاية الوقائية على المستوى الداخلي ضمن موظفيها وعبر المجتمع المحلي.
ومن خلال تعاونها مع مستشفى عالية الدولي، ستقوم stc بنشر محتوى يتعلق بالتوعية بسرطان الثدي عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم الدكتور محمد حسن، رئيس قسم الجراحة العامة والمناظير في مستشفى عالية الدولي، معلومات قيمة تغطي حقائق حول المرض على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة stc .
كما سيتم إقامة فعالية خاصة في المقر الرئيسي لشركة stc للموظفات للتعرف على تقنيات الفحص الذاتي للكشف عن اعراض مرض سرطان الثدي. وبخلاف الفحوصات الذاتية، ستحصل موظفات stc على كوبونات فحص مجانية للماموجرام فضلاً عن تنظيم مسابقات و توزيع هدايا مجانية للموظفات.
وفيما يتعلق بالحفاظ على الصحة الشخصية، ستقوم الشركة بتنظيم فعالية للموظفات بالتعاون مع REBEL Gym، أول نادي ذكي للكيك بوكسينغ، بهدف تسليط الضوء على أهمية ممارسة أنشطة اللياقة البدنية بانتظام لتقليل خطر الإصابة بمشكلات صحية. وتعكس هذه المبادرة حرص stcالمتواصل على المساهمة في تعزيز نمط حياة صحي لعائلة stc، وهو أمر محوري في الوقاية من ظهور الأمراض.
وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: " تشارك stc سنويًا في شهر التوعية بسرطان الثدي "بهدف توعية أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع و بالأخص موظفات stc بمرض سرطان الثدي. وتركز حملتنا هذا العام على مفهوم " الفحص المبكر يصنع الفرق " ، الذي يستهدف تعزيز الوعي بالطرق المناسبة للوقاية من المرض والبحث عن العلاج اللازم في مرحلة مبكرة. نحن نؤمن أنه من الضروري للشركات في القطاع الخاص أن تلعب دورًا بناءً في تثقيف المجتمع بشأن أمور مثل الوعي الصحي، بهدف تمكين المجتمع وترك تأثير دائم."
وأضافت: "نظرًا لدورها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية ، تحرص stc على الدعم المتواصل والمستمر للمجتمعات التي تخدمها، بالاضافة الى موظفيها من خلال مبادرات داخلية. ومن خلال إطار برنامج المسؤولية المجتمعية المستدام الذي يركز على المجالات الرئيسية كالصحة والتعليم وريادة الأعمال والبيئة و تمكين الشباب، أطلقنا العديد من المبادرات التي تركز على زيادة وعي المجتمع بالموضوعات المتعلقة بالصحة، مع التعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية و الخاصة. وبالنيابة عن stc ، أود أن أتقدم بالشكر إلى أطباء وإدارة مستشفى عالية الدولي و Rebel GYM لمساهمتهم في حملتنا التوعوية بسرطان الثدي. "
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