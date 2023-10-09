شراكة استراتيجية واعدة بين ضمان للأوراق المالية ومجموعة Advanced Markets العالمية

(MENAFN
- Your Mind Media ) الامارات العربية المتحدة، دبي – 9 أكتوبر 2023
في خطوة استراتيجية للبقاء في طليعة القطاع المالي شديد التطور، وبفضل الشراكة الواعدة؛ أصبحت ضمان للأوراق المالية أكثر قدرة الآن على تقديم مزايا التداول في منتجات المشتقات المالية خارج البورصة الرئيسية؛ بما في ذلك العقود مقابل الفروقات والتداول في العملات الأجنبية تحت الاسم التجاري ضمان ماركتس. تعمل ضمان للأوراق المالية في سوق الأوراق المالية وقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1998، وتخضع بالكامل لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع وحائزة على ترخيص منها.
نجحت ضمان للأوراق المالية منذ تأسيسها قبل 25 عامًا، في إثبات تواجدها كمزود خدمات مالية رائد إقليميا؛ يحظى بموثوقية ومصداقية متناهية في دولة الإمارات العربية المتحدة و دول مجلس التعاون الخليجي. وبالطبع، سوف يشكل التعاون الاستراتيجي بين مجموعة Advanced Markets والشركة التي تتخذ من دبي مقراً إقليميا لها، علامة فارقة في مسار الشركة؛ خاصة أنها تخطط للاستفادة من أحدث التقنيات ومنصات التداول الخاصة بمجموعة Advanced Markets العالمية؛ بجانب تزويد عملائها بمزايا التداول في مجموعة متكاملة من المنتجات، بالإضافة إلى الخدمات المتطورة المبتكرة التي تقدمها المجموعة العالمية. وتأتي تلك الخطوة تأكيدا على حرص الشركة والتزامها الكامل بتقديم قيمة استثنائية غير مسبوقة لعملائها.
تأسست مجموعة Advanced Markets عام 2006، في شارلوت، بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح الآن واحدة من أكبر وسطاء التداول في العالم، حيث تقدم خدماتها الرائدة عالية الجودة للمتداولين في جميع أنحاء العالم. كما تقدم الشركة أيضًا شروط تداول مؤسسية، وسيولة من الدرجة الأولى، وتنفيذ فائق السرعة والدقة بالإضافة إلى مزايا الوصول المباشر إلى أسواق المال العالمية.
وفي تعليق له على تلك الشراكة الاستراتيجية، صرح سامر مرشد، الرئيس التنفيذي لشركة برمودا والأسواق الناشئة، شركة Advanced Markets، بقوله "بالطبع، سعداء جدا بالتعاون الاستراتيجي مع ضمان للأوراق المالية. سوف يكون لمنصتنا القوية وموظفينا الخبراء ومنتجاتنا المتعددة بالإضافة إلى خبرتنا المتعمقة لأسواق المال العالمية؛ دور كبير فعال في تعزيز تلك الشراكة الاستراتيجية" وتابع بقوله" بلا شك، هناك توافق تام في هدفنا المشترك المتمثل في تمكين المتداولين والمستثمرين على مستوى العالم".
و قال أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للاستثمارات: "تأتي هذه الشراكة تتويجا للجهود الحثيثة التي بذلتها شركة ضمان للأوراق المالية لتعزيز عروضها وخدماتها المقدمة بشكل مستمر وتزويد عملائها بالحلول الفريدة المبتكرة؛ لتظل الشركة في صدارة المشهد المالي العالمي. حيث تهدف الشركة من خلال توحيد الجهود مع وسيط الفوركس العالمي الحائز على العديد من التراخيص، إلى توفير تجربة تداول أكثر شمولاً وسلاسة".
من جانبه صرح أحمد وحيد، المدير العام لشركة ضمان للأوراق المالية بقوله "أهم ما يميز تلك الشراكة الواعدة، هو توافقها التام مع رؤيتنا واستراتيجيتنا لتزويد عملائنا بخيارات وأدوات تداول متعددة وحلول فريدة مبتكرة وأدوات وأصول مالية شاملة ورؤى خبراء السوق المتميزين بالإضافة إلى الحلول الرقمية المتطورة". وتابع بقوله "لدي قناعة تامة بأن كياننا الجديد Daman Markets سيكون محركا قويًا في السوق، بفضل موارد مجموعة Advanced Markets العالمية ومعرفتنا وخبرتنا الإقليمية.
وبموجب تلك الشراكة، سوف يتاح لشركة ضمان للأوراق المالية استخدام منصة تداول ميتاتريدر 5 المتطورة التابعة لـ مجموعة Advanced Markets العالمية، بواجهتها التي تتميز بسهولة الاستخدام بالإضافة إلى أدوات التداول المتطورة. كما سيتاح للمتداولين أيضا إمكانية الاستفادة من المزايا الفريدة المتاحة والوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية، بما في ذلك أزواج العملات الرئيسية والمتميزة والسلع والمؤشرات والمعادن وغيرها من منتجات التداول الأخرى، عبر منصة تداول واحدة". وتابع بقوله "بإمكان أي مستثمر الآن فتح حساب تداول بسهولة وبسرعة فائقة من خلال منصة تداول ميتاتريدر 5، بعد إتمام إجراءات سهلة وبسيطة لا تستغرق دقائق معدودة".
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