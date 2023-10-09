تحليل سوق العملات لليوم عن رانيا جول محلل أسواق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) 9 أكتوبر 2023
يظهر سعر البيتكوين (BTC) حيادية واضحة اليوم الاثنين حيث يتم تداوله تقريبًا حول مستوى 27800 دولار. بعد سيطرة الحركة الجانبية على السعر لأيام على الرغم من نشاط حركة التعاملات على شبكة بلوكتشين مما يُرجح حدوث حركة قوية في سعر بيتكوين قريبًا.
ومن الجدير بالذكر أن عائدات السندات الأمريكية واصلت الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفعها نحو أعلى مستوياتها منذ عام 2007. حيث تم تداول العائد على السندات لأجل 30 عاما عند 4.96% اليوم الاثنين بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.79%. وعادة ما يكون ارتفاع العائدات وانعكاس منحنى العائد علامات على الركود الاقتصادي.
لذلك، فإن حركة سعر البيتكوين محايدة حالياً نظرًا لأن العديد من المستثمرين ينتقلون من الأصول الخطرة إلى صناديق سوق المال الآمنة. كما تفوق أداء البيتكوين على الأسهم الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية، فبينما تحرك سعره بشكل جانبي، تراجعت المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر داو جونز بشكل حاد.
وقد كان رد فعل البيتكوين معتدلًا تجاه أحدث بيانات الوظائف الأمريكية، حيث كشفت هذه الأرقام أن الاقتصاد أضاف أكثر من 336 ألف وظيفة في سبتمبر بعد نتائج بأكثر من 227 ألف وظيفة في الشهر السابق. في حين ارتفع معدل البطالة إلى 3.8% وانخفضت الأجور إلى 4.2%، مما يُظهر أن سوق العمل لا يزال قوياً. فأدت هذه الأرقام إلى ارتفاع معنويات العزوف عن المخاطرة حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى 105.8 دولار بينما قفزت الأسهم الأمريكية مع اغلاقات الأسبوع الماضي.
وأعتقد أنه ونتيجة لذلك، يعد الاجتماع القادم للفيدرالي (FOMC) في 10 أكتوبر حدثاً مهماً جداً للأسواق حيث يمكن لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تعزيز فكرة رفع سعر الفائدة مرة أخرى في نوفمبر. وكانت تُشير التوقعات بنسبة 30.9٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكن بعد تقرير الوظائف الأخير، انخفض هذا الرقم إلى 21.2%. ولا تزال الأغلبية تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقي سعر الفائدة بين 5.25% إلى 5.50% دون تغيير حتى نهاية هذا العام.
ومن رأيي ستكون المحفزات الرئيسية التالية التي يمكن أن تُؤثر في عملة البيتكوين والعملات الرقمية هي أحداث محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية. ويتوقع الاقتصاديون أن تظهر البيانات انخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي من 3.7% في أغسطس إلى 3.6% في سبتمبر. كما وتبقى أي قرارات قضائية أو حكومية بخصوص تنظيم وترخيص شركات وصناديق البيتكوين مؤثراً أساسياً في الأسواق.
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