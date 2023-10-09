مؤسسة قطر تقيم معرض "الفن بإدراك" احتفاءً بالصحة النفسية

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 9 أكتوبر 2023: تطلق مؤسسة قطر، اليوم، المعرض الفني الجماعي بعنوان: "الفن بإدراك"، الذي يقام بالشراكة مع جمعية الفنانين العالميين بالدوحة، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للصحة النفسية واستشرافًا لتجليات التقاطع بين الفن والصحة والعافية.
يدعو هذا المعرض، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 30 أكتوبر، في ملتقى جاليري، بمبنى ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية) في مؤسسة قطر، الجمهور لاستكشاف القوة التحويلية للفن كوسيلة للتعبير عن الذات والشفاء.
يشارك 31 فنان من خلفيات متنوعة في معرض "الفن بإدراك"، الذي يسلط الضوء على أهمية اليوم العالمي للصحة النفسية، من خلال التعبير الفني وتشجيع الحوار المشترك حول الصحة والرفاه بشكلٍ عام.
في هذا الصدد، قالت أميرة العجي، رئيس قسم فنون المجتمع في مؤسسة قطر: "يتمتع الفن بقدرة استثنائية على شفائنا وتمكيننا، على اعتبار أنه يوفر وسيلة فريدة للتعبير عن الذات. وأبرزت أن معرض "الفن بإدراك" يجسد تمامًا هذا المفهوم. ويسعدنا أن نتعاون مع جمعية الفنانين العالميين بالدوحة لخوض تجربة غامرة تعزز النقاش حول الصحة النفسية وقوة الفن".
وتابعت:" يشارك في المعرض مجموعة متنوعة من الفنانين يقدر عددهم بنحو 31 فنانًا، بينهم متخصصون في الطب والهندسة. يمكّننا هذا التنوع من تكييف أساليبهم الفنية لالتقاط الفروق الدقيقة في الصحة النفسية بين فرد وآخر. وتمتد أعمالهم الفنية من التعبيرية التجريدية إلى الواقعية البحتة، مما يعكس التحديات التي يواجهها الأفراد، لا سيما تلك المتعلقة بالجانب النفسي."
وشددت العجي على أهمية إجراء المزيد من المحادثات حول الصحة النفسية، قائلة: "كلما تحدثنا أكثر عن الصحة النفسية، رفعنا مستوى الوعي حولها. في مؤسسة قطر، نهدف إلى إجراء المناقشات وتحفيز أفراد المجتمع على كسر الوصمة المجتمعة المحيطة بمن يتعاملون مع التحديات النفسية، وذلك من خلال تنظيم عدة ورش خلال المعرض."
والجدير بالذكر أن هالا الجعفري، فنانة تشكيلية ومصممة ديكور سورية مقيمة في قطر، تشارك في فقرات هذا المعرض لكي تسهم في تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية. وبهذا الخصوص، قالت الجعفري: "في مجتمعنا، تظل الصحة النفسية موضوعًا غير قابل للنقاش؛ لقد أردت أن أشارك في هذا المعرض كي أسهم في التقليل من وطأة الوصمة التي تحيط بالصحة النفسية".
وتتجلى مشاركة الفنانة السورية في المعرض من خلال لوحة زيتية بعنوان: "تقاسم الخبز"، حيث تقول: "أهدف من خلال هذا العمل الفني إلى التأكيد على أهمية الروابط الاجتماعية في حياة الأفراد الذين يواجهون تحديات الصحة النفسية. فالتفاعلات الاجتماعية تضطلع بدور محوري في تعزيز أو تدهور الصحة العقلية للفرد."
وضمن فقرات هذا المعرض، تدعو مؤسسة قطر الجمهور للانضمام إلى ورشة عمل عامة ستقام في جاليري بمبنى ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، وذلك يوم 13 أكتوبر، من الساعة 4 عصرًا إلى 6 مساءً – وهي الفعالية التي تعِد بإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للاستمتاع بيوم من الإبداع والتعبير عن الذات واستكشاف سبل الترويح عن النفس.
بالإضافة إلى ورشة العمل العامة، التي ستعقد في 13 أكتوبر، تستضيف مؤسسة قطر ورشة عمل بالتنسيق مع برنامج "لكل القدرات"، التابع للمؤسسة، والتي ستسلط الضوء على استكشاف عالم التنوع العصبي من خلال التعبير الإبداعي وعروض الدمى لتعزيز النمو الاجتماعي والعاطفي. وستحرص مؤسسة قطر من خلال هذه الفعالية على تأكيد التزامها بتيسير الوصول والشمول. كما سيتم استضافة ورشة عمل بالتنسيق مع مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، وذلك بهدف المساعدة على التعبير وتعزيز دعم تحقيق الذات من خلال استكشاف الطين واللمس.
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