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غريزمان يهدي أتلتيكو فوزا قاتلا على سوسييداد

10/9/2023 8:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أهدى الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا على حساب ريال سوسييداد (2-1) من ركلة جزاء الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأنهى أتلتيكو الشوط الأول متقدما بهدف البرازيلي صامويل لينو بعد تمريرة طويلة من كوكي (22)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 73 حين تمكن القائد ميكل أويارسابال من إدراك التعادل لسوسييداد بتسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة من كارلوس فرنانديس.
ولكن كارلوس فرنانديس نفسه أهدى أتلتيكو الفوز التاسع على سوسييداد في آخر 11 مواجهة بينهما (من دون خسارة في هذه السلسلة لنادي العاصمة)، بعد تسببه بركلة جزاء نتيجة لمسه الكرة في المنطقة المحرمة، فانبرى لها غريزمان بنجاح (89)، ليلحق بالنادي (سوسييداد) الذي أطلقه إلى النجومية وتدرج في فرقه العمرية هزيمته الثانية هذا الموسم.
وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع على بعد خمس نقاط من المتصدر جاره وغريمه ريال مدريد.


في المقابل، تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 15 نقطة وبقي في المركز السادس.

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