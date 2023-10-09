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الفيصلي يشكل لجنة فنية

10/9/2023 8:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي في جلسته التي عُقدت الأحد الموافق 8/10/2023، والتي خصصت للوقوف على كافة الظروف والمعطيات التي رافقت الفريق الأول في الفترة السابقة وبعد التباحث والتشاور تم اتخاذ قرار بإجماع الأعضاء الحاضرين بتشكيل لجنة فنية تتكون من: الكابتن حسام سنقرط، الكابتن محمد خميس.
وذلك لمتابعة كافة أمور نشاط كرة القدم في النادي الفيصلي سواء فيما يتعلق بالفريق الأول والفئات العمرية وتقديم المشورة الفنية لمجلس الإدارة والبدء بتأسيس نواة لدائرة فنية متكاملة داخل النادي.
كما تم تكليف السيد ليث عجاج بالقيام بأعمال المدير الإداري للفريق الأول.

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