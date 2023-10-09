الفيصلي يشكل لجنة فنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي في جلسته التي عُقدت الأحد الموافق 8/10/2023، والتي خصصت للوقوف على كافة الظروف والمعطيات التي رافقت الفريق الأول في الفترة السابقة وبعد التباحث والتشاور تم اتخاذ قرار بإجماع الأعضاء الحاضرين بتشكيل لجنة فنية تتكون من: الكابتن حسام سنقرط، الكابتن محمد خميس.
وذلك لمتابعة كافة أمور نشاط كرة القدم في النادي الفيصلي سواء فيما يتعلق بالفريق الأول والفئات العمرية وتقديم المشورة الفنية لمجلس الإدارة والبدء بتأسيس نواة لدائرة فنية متكاملة داخل النادي.
كما تم تكليف السيد ليث عجاج بالقيام بأعمال المدير الإداري للفريق الأول.
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