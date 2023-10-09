Monday, 09 October 2023 04:38 GMT

فيديو- نشطاء يتداولون لحظة قيام يهود بحرق العلم الاسرائيلي : شوهت سمعتنا

10/9/2023 8:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول نشطاء على منصة التواصل الاجتماعي "اكس " مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص اليهود وهم يحرقون العلم الإسرائيلي.
وأفاد النشطاء بأن هذا الفيديو يوثق لحظة اعتراضهم على سياسات إسرائيل واتهامهم إياها بتشويه سمعتهم في مختلف أنحاء العالم.
وكان قد تصدر وسم طوفان الاقصى منصة التواصل الاجتماعي "اكس" باكثر من مليون تغريدة اليوم الاثنين

MENAFN09102023000208011052ID1107213395

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث