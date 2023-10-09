البرنامج النيابية: متضامنون مع الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت كتلة البرنامج النيابية اجتماعاً اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور فريد حداد ناقشت خلاله جملة من القضايا العامة من أبرزها انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم واللجان النيابية وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية.



وقال حداد ان الكتلة توافقت على ترشيح النائب تمام الرياطي لموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فيما تدرس خيار ترشيح النائب المحامي زيد العتوم لموقع النائب الأول للرئيس.



كما توافقت الكتلة بحسب حداد على ترشيح احدى الزميلات من النواب الدكتورة فايزة عضيبات أو دينا البشير لموقع مساعد الرئيس.



وأكد حداد ان الكتلة وحرصاً منها على توحيد الجهود النيابية والعمل بروح الفريق الواحد لإثراء العمل البرلماني قررت تشكيل لجنة تنسيقية من النائبين زيد العتوم وعمر النبر للتشاور والتنسيق مع الكتل الأخرى حول انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية .



وحول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة اكدت الكتلة تضامنها ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف.



ودانت الكتلة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



ودعت إلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان البغيض على الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني واتخاذ مواقف حازمة إزاء الجرائم الإسرائيلية.