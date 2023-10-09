Monday, 09 October 2023 04:38 GMT

نجم ميلان ضمن 3 صفقات محتملة لريال مدريد

10/9/2023 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تدرس إدارة ريال مدريد ملفات عديدة، من أجل دعم دفاع الفريق في الموسم المقبل.


ويعاني الميرنجي من عدة إصابات في خط الدفاع، أبرزها لإيدير ميليتاو وديفيد ألابا، بالإضافة إلى انتهاء عقد لوكاس فاسكيز وناتشو فيرنانديز في الصيف المقبل.


ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد جاهز لدفع ما يقرب من 45 مليون يورو للتعاقد مع مدافع جديد في الصيف.
وأشارت إلى أن الميرنجي يواصل إستراتيجيته في البحث عن لاعبين شباب واعدين من أجل الحصول على خدماتهم، كما حدث مع فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس وجود بيلينجهام.
وأوضحت أن جورجيو سكالفيني، مدافع أتالانتا، أحد الخيارات التي يراقبها ريال مدريد، خاصة أنه تطور كثيرا في الأشهر الأخيرة.
وذكرت أن صفقة سكالفيني قد تحسم مقابل 40 مليون يورو من النادي الإيطالي.
وكشفت أن الألماني ماليك ثياو، مدافع ميلان، تحت منظار ريال مدريد أيضا، بعد أن أصبح لاعبا أساسيا مع الروسونيري منذ بداية الموسم الحالي، وتبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو.
وختمت: "الخيار الثالث لدعم الدفاع سيكون بييرو هينكابي من باير ليفركوزن، والذي تصل قيمته السوقية إلى 35 مليون يورو".

ملاعب

MENAFN09102023000208011052ID1107213393

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث