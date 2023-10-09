نجم ميلان ضمن 3 صفقات محتملة لريال مدريد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تدرس إدارة ريال مدريد ملفات عديدة، من أجل دعم دفاع الفريق في الموسم المقبل.



ويعاني الميرنجي من عدة إصابات في خط الدفاع، أبرزها لإيدير ميليتاو وديفيد ألابا، بالإضافة إلى انتهاء عقد لوكاس فاسكيز وناتشو فيرنانديز في الصيف المقبل.





ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد جاهز لدفع ما يقرب من 45 مليون يورو للتعاقد مع مدافع جديد في الصيف.

وأشارت إلى أن الميرنجي يواصل إستراتيجيته في البحث عن لاعبين شباب واعدين من أجل الحصول على خدماتهم، كما حدث مع فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس وجود بيلينجهام.

وأوضحت أن جورجيو سكالفيني، مدافع أتالانتا، أحد الخيارات التي يراقبها ريال مدريد، خاصة أنه تطور كثيرا في الأشهر الأخيرة.

وذكرت أن صفقة سكالفيني قد تحسم مقابل 40 مليون يورو من النادي الإيطالي.

وكشفت أن الألماني ماليك ثياو، مدافع ميلان، تحت منظار ريال مدريد أيضا، بعد أن أصبح لاعبا أساسيا مع الروسونيري منذ بداية الموسم الحالي، وتبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو.

وختمت: "الخيار الثالث لدعم الدفاع سيكون بييرو هينكابي من باير ليفركوزن، والذي تصل قيمته السوقية إلى 35 مليون يورو".

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