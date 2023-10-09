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العهد النيابية: نقف خلف مواقف الملك الداعمة للفلسطينيين

10/9/2023 8:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعربت كتلة العهد النيابية عن شجبها واستنكارها لما يقوم به الكيان الصهيوني الغاشم من عمليات قمع وتدمير وقتل في غزة هاشم.
وأكدت الكتلة خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب يحيى عبيدات دعمها ومساندتها ووقوفها خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في رؤيته لحل القضية الفلسطينية على أساس السلام العادل والمتمثل بحل الدولتين.
وقالت يجب على الكيان الصهيوني الامتثال للقوانين الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تنصف الشعب الفلسطيني.
من جهة ثانية أعلنت كتلة العهد النيابية ترشيح النائب الدكتور تصار القيسي لرئاسة مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة.




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