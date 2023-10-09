الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات والطواقم الطبية
التاريخ
10/9/2023 8:11:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة.
وناشدت الكيلة، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج ومركبات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة.
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