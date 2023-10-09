التربية برام الله تُعلن عودة التعليم الوجاهي في المدارس غدًا الثلاثاء
التاريخ
10/9/2023 8:11:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله اليوم الإثنين، عودة التعليم الوجاهي في المدارس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
وقالت وزارة التربية برام الله في بيان ، "إنه بتوجهات من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، سيكون التعليم غدا 10/10/2023 وجاهيا، إلا في حالات التعذر القسري لنصاب التعليم الوجاهي، أو تعرض الطلبة والمعلمين والكوادر التعليمية للخطر".
وفا
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