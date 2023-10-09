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التربية برام الله تُعلن عودة التعليم الوجاهي في المدارس غدًا الثلاثاء

10/9/2023 8:11:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله اليوم الإثنين، عودة التعليم الوجاهي في المدارس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.


وقالت وزارة التربية برام الله في بيان ، "إنه بتوجهات من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، سيكون التعليم غدا 10/10/2023 وجاهيا، إلا في حالات التعذر القسري لنصاب التعليم الوجاهي، أو تعرض الطلبة والمعلمين والكوادر التعليمية للخطر".

وفا


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