'الجوع الكاذب' مشكلة يعاني منها الجميع... حيل للتخلص منه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قد يشعر البعض بالرغبة في تناول الطعام من دون أن يكون جائعاً في الأساس، وهو ما يدفعه إلى تناول كمية كبيرة من الطعام، خاصة في فترة الليل، وبالتالي اكتساب الوزن الزائد، ونوبات الجوع المتكررة هذه تُسمى "الجوع الكاذب".



يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة "الجوع الكاذب"، وقد يتحول الأمر إلى نوع من الإدمان على الطعام بدون الشعور بالشبع، أما هذا الجوع المتكرر فقد يكون نتيجة عدم شرب ما يكفي من الماء، وبالتالي يعاني الجسم من الجفاف، فيشعر الشخص بالجوع الكاذب، حيث إنّ الجسم يطلب الماء، وليس الغذاء، ولكنّ الطعام يحتوي على نِسب من الماء فيزوّد الجسم به، لذلك يجب تناول الماء باستمرار.



أما السبب الثاني وهو الأكثر انتشاراً، فهو تناول الطعام بسبب الشعور بالملل، واستخدام الطعام كوسيلة للتسلية وقضاء الوقت. وهناك أيضاً بعض الأشخاص الذين يلجأون الى تناول الطعام عند الشعور بالتوتر، أو الضغط النفسي، أو الاكتئاب، خاصة أن بعض الوجبات الخفيفة تساعد على إفراز الدوبامين والسيرتونين في المخ، وهما من محفّزات السعادة.



ومن الأسباب أيضاً قلّة النوم وعدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة، فذلك يؤثر في الكثير من الجوانب الصحية والحياتية المختلفة، ويحد من إفراز هرمون اللبتين، ما يزيد من الشعور بالجوع.



وللتغلّب على فكرة الجوع الكاذب، وحماية الجسم من اكتساب الوزن الزائد، ينصح خبراء التغذية بتناول وجبات صحية غنية بالبروتين وبالإكثار من شرب الماء والحصول على قسط كافٍ من النوم.



كذلك يُنصح بالحدّ من مشاهدة صور الطعام، خصوصاً خلال المساء وبتناول الطعام ببطء وفي أطباق صغيرة أو كبيرة الحجم ذات إطار كبير.



أما في حالات التعرّض للضغط النفسي، فينصح الخبراء بالتخلّص من هذه الضغوط أولاً وبأي وسيلة، والتفكير بأمور أخرى مثل الكتابة، الرسم، ممارسة الرياضة، التحدث مع صديق لتشتيت الفكر ومنعه من التفكير في تناول الطعام.

كما يُنصح عند الملل بكبح الشعور بالجوع الكاذب بتناول بعض الوجبات الصحية الخفيفة، مثل الفاكهة أو المكسّرات.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة