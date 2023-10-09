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الاحتلال يدمر المستشفى الدولي للعيون في غزة

10/9/2023 8:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى المستشفى الدولي للعيون في غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت مبنى المستشفى الدولي للعيون في تل الهوى ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

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