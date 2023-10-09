اسرائيل: توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون إثر سقوط صاروخ قرب المطار

اسرائيل: توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون إثر سقوط صاروخ قرب المطار
التاريخ
10/9/2023 8:11:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت الإذاعة الإسرائيلية بتوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون لقرابة نصف ساعة إثر سقوط صاروخ قرب المطار.
وأظهرت مقاطع فيديو إسرائيليون يتشاجرون على تذاكر مغادرة البلاد في مطار بن غوريون في وسط إسرائيل.
روسيا اليوم
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