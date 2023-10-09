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اسرائيل: توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون إثر سقوط صاروخ قرب المطار

10/9/2023 8:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت الإذاعة الإسرائيلية بتوقف حركة الطيران في مطار بن غوريون لقرابة نصف ساعة إثر سقوط صاروخ قرب المطار.

وأظهرت مقاطع فيديو إسرائيليون يتشاجرون على تذاكر مغادرة البلاد في مطار بن غوريون في وسط إسرائيل.


روسيا اليوم

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