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الأردن يختتم مشاركته في الألعاب الآسيوية بالمركز 28

10/9/2023 8:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جاء الأردن في المركز الثامن والعشرين على لائحة الترتيب العام للدول التي شاركت في دورة الألعاب الآسيوية (هانغشتو 2022)، مع ختام منافسات الدورة، والتي شهدت مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات الذين مثلوا 38 دولة من قارة آسيا.
وجاء الأردن في المركز السادس عربيا، بعد البحرين التي تصدرت الدول العربية بحصولها على 20 ميدالية ملونة، وجاءت بعدها قطر التي حصلت على 14 ميدالية، ثم الإمارات برصيد 20 ميدالية، والسعودية التي نالت 10 ميداليات، والكويت 11 ميدالية، وجاءت سلطنة عمان بالمركز السابع برصيد ميداليتين، ثم لبنان وفلسطين وسورية برصيد ميدالية واحدة لكل دولة.
وبفارق كبير، توجت الصين (البلد المنظم) بالمركز الأول برصيد 383 ميدالية، ثم جاءت بعدها اليابان بحصولها على 188 ميدالية.
حصيلة المشاركة الأردنية في هذه الدورة وصلت إلى تسع ميداليات، وانحصرت بين ثلاث ألعاب فقط (كرة السلة، والتايكواندو، والكراتيه)، حيث تمكن المنتخب الوطني لكرة السلة من نيل الميدالية الفضية، ونال لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه خمس ميداليات من بينها ميداليتان فضيتان، عن طريق عبدالرحمن المصاطفة وحسن مصاروة، وثلاث ميداليات برونزية نالها عبدالله حماد ومحمد الجعفري وجود الضروس، ونال لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو ثلاث ميداليات من بينها ميداليتين فضيتين بواسطة صالح الشرباتي وزيد مصطفى، وميدالية برونزية من خلال زيد الحلواني.
وقالت الأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد عبر حسابها الشخصي على منصة "فيسبوك": "فخورة بإنجازات لاعباتنا ولاعبينا في دورة الألعاب الآسيوية والتي اختتم الأردن مشاركته فيها بحصيلة مكونة من 9 ميداليات من بينها 5 فضيات و4 برونزيات، وتميزت مشاركتنا بوجود عدد من اللاعبين الناشئين في العديد من الرياضات لإكسابهم الخبرة اللازمة من خلال احتكاكهم بأبطال القارة وتحضيرهم للمحطات المهمة المقبلة، ولا سيما مع بقاء أقل من 9 أشهر على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، كما شهدت مشاركتنا، عودة بعض الرياضات بعد غياب طويل عن الأسياد لزيادة التصنيف النقطي والتقدم أكثر نحو المراحل التأهيلية".
وأضافت السعيد: "انتهت مرحلة الأسياد، وأمامنا الكثير من العمل برفقة الاتحادات الرياضية لتحضير منتخباتنا وتوجيه البوصلة نحو الحدث الأهم على مستوى العالم في العاصمة الفرنسية باريس، أتمنى التوفيق لمنظومتنا الرياضية في مواصلة تحقيق الإنجازات التي نفخر بها دائما".
وضمت المشاركة الأردنية في الدورة كلا من رياضات: (السباحة والقوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة والمبارزة والجولف والجمباز والجوجيتسو والكراتيه والألعاب الإلكترونية والرماية والتايكواندو والترايثلون ورفع الأثقال)، حيث مثل المنتخبات الوطنية 89 لاعبا ولاعبة، في الوقت الذي ترأست فيه سمو الأميرة سارة بنت الفيصل البعثة الأردنية.
ومع ختام المشاركة الأردنية في دورة (هانغشتو 2022)، ارتفعت حصيلة الميداليات منذ بدأ الأردن مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية، لتصل إلى 54 ميدالية، من بينها 5 مداليات ذهبية، و21 ميدالية فضية و28 ميدالية برونزية.

ملاعب

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