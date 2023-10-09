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ضوء أخضر لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي

10/9/2023 8:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تشريع يضاعف تقريباً حصة مصادر الطاقة المتجددة في الكتلة بحلول العام 2030.
واعتمد النواب الأوروبيون هذا التشريع، حيث يمهّد الضوء الأخضر الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي الطريق أمام دخوله حيز التنفيذ.
ويأتي ذلك قبل أسبوعين من الإعلان المتوقع عن حزمة جديدة اقترحتها بروكسل لدعم قطاع طاقة الرياح.
ويحدّد النص المعتمد الذي كان نتيجة اتفاق أبرم نهاية آذار الماذي بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، الهدف الملزم المتمثل في استخدام 42.5% على الأقل من الطاقات المتجددة في الاستهلاك الأوروبي بحلول العام 2030، مقابل المستوى الحالي البالغ حوالي 22%. سكاي نيوز




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